Oscar De Marcos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar De Marcos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oscar De Marcos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oscar De Marcos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oscar De Marcos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar De Marcos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oscar De Marcos

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar De Marcos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar De Marcos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar De Marcos 14 Nisan 1989 tarihinde Laguardia şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Óscar de Marcos Arana şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar De Marcos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oscar De Marcos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athletic Bilbao futbol takımında oynamaktadır. Athletic Bilbao takımına 1 Temmuz 2010 tarihinde katılmıştır. Oscar De Marcos'nin Athletic Bilbao ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oscar De Marcos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/demarcos_10

Oscar De Marcosboyu ve yaşı kaç

Oscar De Marcos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oscar De Marcos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Oscar De Marcos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar De Marcos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Depor. Alavés B

1 Ocak 2009 yılında Alavés

1 Temmuz 2010 yılında Athletic

Oscar De Marcos kimdir

Oscar De Marcos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar De Marcos şuan Athletic Bilbao takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Oscar De Marcos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U21 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Oscar De Marcos nereli

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