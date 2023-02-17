Oscar Fuglsang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Fuglsang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oscar Fuglsang kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oscar Fuglsang ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oscar Fuglsang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Fuglsang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Fuglsang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Fuglsang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Fuglsang 12 Mart 2002 tarihinde Aarhus şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Oscar William Fuglsang şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Fuglsang Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SH yapmaktadır. Oscar Fuglsang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyköbing FC futbol takımında oynamaktadır. Nyköbing FC takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Oscar Fuglsang'nin Nyköbing FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oscar Fuglsangboyu ve yaşı kaç

Oscar Fuglsang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Fuglsang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Oscar Fuglsang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Fuglsang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Silkeborg IF Al

1 Temmuz 2019 yılında Silkeborg U19

1 Ağu 2020 yılında Silkeborg IF

31 Ağu 2022 yılında Nyköbing FC

30 Haziran 2023 yılında Silkeborg IF

Oscar Fuglsang kimdir

Oscar Fuglsang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Fuglsang şuan Nyköbing FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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Oscar Fuglsang nereli

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