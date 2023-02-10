Oscar Garrido kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Garrido Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Garrido adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Garrido Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Garrido 20 Ağu 1997 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Oscar Ariel Garrido Bigolin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Garrido Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oscar Garrido, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Instituto AC Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Instituto AC Córdoba takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oscar Garrido'nin Instituto AC Córdoba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oscar Garrido Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oscar Garrido isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oscar Garrido Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Garrido futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında CD Maipú

1 Temmuz 2018 yılında GyE Mendoza II

9 Temmuz 2020 yılında GyE Mendoza

23 Ocak 2023 yılında Instituto AC

Oscar Garrido Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Garrido şuan Instituto AC Córdoba takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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