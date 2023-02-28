Oscar Gimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Gimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Gimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Gimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Gimenez 26 Nisan 1990 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Oscar Guillermo Giménez Irala şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Gimenez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oscar Gimenez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Trinidense futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Trinidense takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Oscar Gimenez'nin Club Sportivo Trinidense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oscar Gimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Gimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oscar Gimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Gimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Haziran 2016 yılında Libertad

1 Temmuz 2017 yılında General Diaz

31 Aralık 2017 yılında Libertad

1 Ocak 2018 yılında Olimpia

30 Haziran 2018 yılında Libertad

1 Ocak 2019 yılında Sol de América

1 Temmuz 2019 yılında River Plate

30 Haziran 2020 yılında Sol de América

1 Temmuz 2020 yılında Libertad

8 Ekim 2020 yılında Luqueño

1 Ocak 2021 yılında Trinidense

Oscar Gimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Gimenez şuan Club Sportivo Trinidense takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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