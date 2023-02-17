Oscar Gloukh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Gloukh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Gloukh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Gloukh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Gloukh 1 Nisan 2004 tarihinde Rehovot şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da אוסקר גלוך şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Gloukh Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shahar Greenberg Sports & Law yapmaktadır. Oscar Gloukh, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Salzburg futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Salzburg takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oscar Gloukh'nin Red Bull Salzburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Oscar Gloukh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Gloukh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Oscar Gloukh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Gloukh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2022 yılında M. Tel Aviv

27 Ocak 2023 yılında RB Salzburg

Oscar Gloukh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Gloukh şuan Red Bull Salzburg takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oscar Gloukh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maccabi Tel Aviv

İsrail takımında 15 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

İsrail U21 takımında 11 numaralı formasıyla 2 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U19 takımında 10 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 4 gol atmıştır.

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