Oscar Haglund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Haglund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Haglund adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Haglund Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Haglund 4 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Haglund Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oscar Haglund, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skövde AIK futbol takımında oynamaktadır. Skövde AIK takımına 19 Mart 2019 tarihinde katılmıştır. Oscar Haglund'nin Skövde AIK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oscar Haglund Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oscar Haglund isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oscar Haglund Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Haglund futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Mart 2019 yılında Skövde AIK

Oscar Haglund Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Haglund şuan Skövde AIK takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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