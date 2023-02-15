Oscar Jansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Jansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Jansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Jansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Jansson 23 Aralık 1990 tarihinde Örebro şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Oscar Erik Jansson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Jansson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BR Group Management yapmaktadır. Oscar Jansson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Norrköping futbol takımında oynamaktadır. IFK Norrköping takımına 8 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Oscar Jansson'nin IFK Norrköping ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oscar Jansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oscar Jansson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oscar Jansson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Jansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Tottenham

1 Eylül 2009 yılında Exeter City

31 Aralık 2009 yılında Tottenham

1 Ağu 2010 yılında Northampton

1 Eylül 2010 yılında Tottenham

1 Ağu 2011 yılında Bradford

1 Eylül 2011 yılında Tottenham

1 Şubat 2012 yılında Shamrock Rovers

30 Haziran 2012 yılında Tottenham

1 Temmuz 2012 yılında Shamrock Rovers

1 Ocak 2013 yılında Örebro SK

8 Ocak 2021 yılında Norrköping

Oscar Jansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Jansson şuan IFK Norrköping takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oscar Jansson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karlslunds HFK, Tottenham Hotspur (2007–2009)

İsveç takımında 12 numaralı formasıyla 21 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 1 numaralı formasıyla 31 Mart 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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