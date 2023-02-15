Oscar Jansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Jansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oscar Jansson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oscar Jansson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Oscar Jansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Jansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oscar Jansson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Jansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Jansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Jansson 23 Aralık 1990 tarihinde Örebro şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Oscar Erik Jansson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Jansson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BR Group Management yapmaktadır. Oscar Jansson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Norrköping futbol takımında oynamaktadır. IFK Norrköping takımına 8 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Oscar Jansson'nin IFK Norrköping ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oscar Janssonboyu ve yaşı kaç

Oscar Jansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oscar Jansson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Oscar Jansson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Jansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Tottenham

1 Eylül 2009 yılında Exeter City

31 Aralık 2009 yılında Tottenham

1 Ağu 2010 yılında Northampton

1 Eylül 2010 yılında Tottenham

1 Ağu 2011 yılında Bradford

1 Eylül 2011 yılında Tottenham

1 Şubat 2012 yılında Shamrock Rovers

30 Haziran 2012 yılında Tottenham

1 Temmuz 2012 yılında Shamrock Rovers

1 Ocak 2013 yılında Örebro SK

8 Ocak 2021 yılında Norrköping

Oscar Jansson kimdir

Oscar Jansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Jansson şuan IFK Norrköping takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Karlslunds HFK, Tottenham Hotspur (2007–2009)

Oscar Jansson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç takımında 12 numaralı formasıyla 21 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 1 numaralı formasıyla 31 Mart 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Oscar Jansson nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Theodore Rask kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theodore Rask Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Theodore Rask kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theodore Rask Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsak Ssewankambo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsak Ssewankambo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsak Ssewankambo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsak Ssewankambo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marco Lund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Lund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marco Lund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Lund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anton Eriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Eriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anton Eriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Eriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Göktan Eker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Göktan Eker'in biyografisi
Göktan Eker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Göktan Eker'in biyografisi
Simon Strand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Strand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Simon Strand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Strand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oscar Aga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Aga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oscar Aga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Aga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Niklas Hult kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Hult Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Niklas Hult kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Hult Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları