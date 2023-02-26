Oscar Jaramillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Jaramillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Jaramillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Jaramillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Jaramillo 8 Şubat 1998 tarihinde Eloy Alfaro şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Óscar Eduardo Jaramillo Arroyo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Jaramillo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mushuc Runa SC futbol takımında oynamaktadır. Mushuc Runa SC takımına 8 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Oscar Jaramillo'nin Mushuc Runa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oscar Jaramillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Jaramillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oscar Jaramillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Jaramillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ekim 2014 yılında Independ. U20

1 Mart 2016 yılında San Antonio FC

23 Mayıs 2016 yılında SD Quito U20

31 Aralık 2016 yılında San Antonio FC

29 Mart 2017 yılında El Nacional B

30 Temmuz 2017 yılında San Antonio FC

1 Ağustos 2017 yılında CD Clan Juvenil

31 Aralık 2017 yılında San Antonio FC

25 Ocak 2018 yılında CD Clan Juvenil

6 Şubat 2018 yılında Dep. Cuenca

31 Aralık 2018 yılında CD Clan Juvenil

1 Ağustos 2020 yılında Guayaquil FC

8 Ocak 2021 yılında Mushuc Runa SC

Oscar Jaramillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Jaramillo şuan Mushuc Runa SC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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