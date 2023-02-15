Oscar Johansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Johansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oscar Johansson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oscar Johansson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oscar Johansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Johansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oscar Johansson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Johansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Johansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Johansson 6 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Oscar Nils Per Johansson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Johansson Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. Oscar Johansson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Värnamo futbol takımında oynamaktadır. IFK Värnamo takımına 11 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Oscar Johansson'nin IFK Värnamo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oscar Johanssonboyu ve yaşı kaç

Oscar Johansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oscar Johansson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Oscar Johansson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Johansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Gnosjö IF

1 Ocak 2012 yılında Värnamo U17

1 Ocak 2013 yılında IFK Värnamo U19

8 Ocak 2014 yılında Värnamo

22 Ocak 2018 yılında Trelleborg

11 Ocak 2021 yılında Värnamo

Oscar Johansson kimdir

Oscar Johansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Johansson şuan IFK Värnamo takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gnosjö IF (-2010), IFK Värnamo (2012-2013)

Oscar Johansson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç U19 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Oscar Johansson nereli

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