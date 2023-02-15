Oscar Jonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Jonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oscar Jonsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oscar Jonsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oscar Jonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Jonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oscar Jonsson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Jonsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Jonsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Jonsson 24 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Olov Oscar Joel Jonsson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Jonsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Neverland Management yapmaktadır. Oscar Jonsson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GIF Sundsvall futbol takımında oynamaktadır. GIF Sundsvall takımına 18 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Oscar Jonsson'nin GIF Sundsvall ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oscar Jonssonboyu ve yaşı kaç

Oscar Jonsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oscar Jonsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Oscar Jonsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Jonsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ocak 2014 yılında Djurgården U19

1 Ocak 2015 yılında Djurgården U21

1 Eylül 2015 yılında Huddinge IF

30 Kasım 2015 yılında Djurgården U21

1 Ocak 2016 yılında Djurgården

1 Şubat 2016 yılında Håbo FF

30 Kasım 2016 yılında Djurgården

9 Mart 2017 yılında Enskede IK

30 Kasım 2017 yılında Djurgården

14 Ağu 2018 yılında IK Frej Täby

30 Kasım 2018 yılında Djurgården

22 Ocak 2019 yılında Karlstad BK

1 Ocak 2020 yılında IF Karlstad

18 Ocak 2021 yılında GIF Sundsvall

Oscar Jonsson kimdir

Oscar Jonsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Jonsson şuan GIF Sundsvall takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Svegs IK, IK Brage, Djurgardens IF

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Oscar Jonsson nereli

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