Oscar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar 9 Eylül 1991 tarihinde Americana şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Oscar dos Santos Emboaba Júnior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. Oscar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Oscar'nin Shanghai Port ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Oscar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/oscar8

http://www.instagram.com/oscar_emboaba/

http://www.facebook.com/oscaroficial/

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Oscar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 40.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Oscar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2008 yılında São Paulo

17 Haziran 2010 yılında Internacional

25 Temmuz 2012 yılında Chelsea

1 Ocak 2017 yılında SH SIPG

Oscar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oscar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

União Barbarense (1998–2004)São Paulo FC (2004–2008)

Brezilya takımında 11 numaralı formasıyla 15 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 48 maçta 12 gol atmıştır.

Brezilya U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 3 gol atmıştır.

Brezilya Olimpiyat takımında 10 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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