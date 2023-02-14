Oscar Lewicki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Lewicki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oscar Lewicki kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oscar Lewicki ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oscar Lewicki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Lewicki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oscar Lewicki

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Lewicki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Lewicki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Lewicki 14 Temmuz 1992 tarihinde Malmö şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İsveç,Polonya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carl Oscar Johan Lewicki şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Lewicki Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Oscar Lewicki, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malmö FF futbol takımında oynamaktadır. Malmö FF takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Oscar Lewicki'nin Malmö FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Oscar Lewicki Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/oscar.lewicki/

Oscar Lewickiboyu ve yaşı kaç

Oscar Lewicki Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oscar Lewicki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Oscar Lewicki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Lewicki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FC Bayern U17

1 Temmuz 2009 yılında FC Bayern U19

1 Temmuz 2010 yılında FC Bayern II

2 Ağu 2011 yılında Häcken

1 Ocak 2015 yılında Malmö FF

Oscar Lewicki kimdir

Oscar Lewicki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Lewicki şuan Malmö FF takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Limhamns Bunkeflo IF (1996-2004), Malmö FF (2005-2008), FC Bayern München (2008-2010)

Oscar Lewicki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç takımında 8 numaralı formasıyla 17 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 8 numaralı formasıyla 9 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 2 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

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Oscar Lewicki nereli

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