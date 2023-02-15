Oscar Linner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Linner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Linner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Linner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Linner 23 Şubat 1997 tarihinde Danderyd şehrinde doğmuştur. 1,99 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Oscar Carl Linnér şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Linner Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oscar Linner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Brommapojkarna futbol takımında oynamaktadır. IF Brommapojkarna takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oscar Linner'nin IF Brommapojkarna ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Oscar Linner Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/oscarlinner/

Oscar Linner Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oscar Linner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Oscar Linner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Linner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2015 yılında AIK U19

1 Mart 2015 yılında AIK

7 Ocak 2020 yılında Bielefeld

11 Ağu 2021 yılında Brescia

5 Şubat 2022 yılında Bielefeld

6 Şubat 2022 yılında GIF Sundsvall

31 Temmuz 2022 yılında Bielefeld

24 Ağu 2022 yılında Kulüpsüz

16 Ekim 2022 yılında Aalborg BK

8 Ocak 2023 yılında Brommapojkarna

Oscar Linner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Linner şuan IF Brommapojkarna takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oscar Linner Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Stocksunds IF (2002-2007), FC Djursholm (2007-2009), IF Brommapojkarna (2009-2010), FC Djursholm (2010-2012), IF Brommapojkarna (2012), FC Djursholm (2013-2014), AIK Solna (2015-2016)

İsveç takımında 12 numaralı formasıyla 11 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 12 numaralı formasıyla 7 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 12 numaralı formasıyla 9 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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