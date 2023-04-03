Oscar Meedom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Meedom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Meedom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Oscar Meedom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Oscar Meedom 16 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Oscar Meedom Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Aalborg BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK U19 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Oscar Meedom'nin Aalborg BK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Oscar Meedom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Oscar Meedom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Aalborg BK U19
Oscar Meedom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Oscar Meedom şuan Aalborg BK U19 takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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