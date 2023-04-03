Oscar Meedom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Meedom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Oscar Meedom kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oscar Meedom ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.