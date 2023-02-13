Oscar Melendo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Melendo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Melendo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Melendo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Melendo 23 Ağu 1997 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Óscar Melendo Jiménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Melendo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Oscar Melendo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Granada futbol takımında oynamaktadır. Granada takımına 6 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Oscar Melendo'nin Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oscar Melendo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Oscar_melendo

http://www.instagram.com/oscarmelendo/

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Oscar Melendo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oscar Melendo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Oscar Melendo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Melendo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Espanyol U18

1 Temmuz 2014 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2016 yılında RCD Espanyol B

1 Temmuz 2017 yılında Espanyol

6 Ağu 2022 yılında Granada

Oscar Melendo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Melendo şuan Granada takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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