Oscar Mingueza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Mingueza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Mingueza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Mingueza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Mingueza 13 Mayıs 1999 tarihinde Santa Perpètua de Mogoda şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Óscar Mingueza García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Mingueza Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TACTIC GRUP - OROBITG yapmaktadır. Oscar Mingueza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oscar Mingueza'nin Celta Vigo ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Oscar Mingueza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/oscarmingueza/

Oscar Mingueza Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oscar Mingueza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Oscar Mingueza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Mingueza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Barça U16

1 Temmuz 2015 yılında Barça U18

1 Temmuz 2016 yılında Barça U19

1 Temmuz 2018 yılında Barcelona B

1 Kasım 2020 yılında Barcelona

30 Temmuz 2022 yılında Celta Vigo

Oscar Mingueza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Mingueza şuan Celta Vigo takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Oscar Mingueza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya takımında 2 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U23 takımında 2 numaralı formasıyla 17 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 27 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya Olimpiyat takımında 2 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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