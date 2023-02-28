Oscar Morel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Morel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Morel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Oscar Morel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Oscar Morel 14 Şubat 1993 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Oscar Valentin Morel Ortiz şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Oscar Morel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Sportivo Trinidense futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Trinidense takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Oscar Morel'nin Club Sportivo Trinidense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Oscar Morel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Oscar Morel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2016 yılında Resistencia SC
1 Ocak 2017 yılında Atl. Colegiales
1 Ocak 2018 yılında Martin Ledesma
1 Ocak 2019 yılında River Plate
1 Ocak 2020 yılında Fernando
1 Ocak 2021 yılında Fulgen. Yegros
1 Ocak 2022 yılında Trinidense
Oscar Morel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Oscar Morel şuan Club Sportivo Trinidense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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