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  3. Oscar ödül sahiplerini değil, Will Smith'in şaplağı konuşuluyor! Smith'ten sunucu Chris Rock'a tokat! "Karımın adını ağzına alma!"

Oscar ödül sahiplerini değil, Will Smith'in şaplağı konuşuluyor! Smith'ten sunucu Chris Rock'a tokat! "Karımın adını ağzına alma!"

94'üncü Oscar Ödülleri töreninde tüm dünyayı şaşkına çeviren görüntülere yer verildi. Will Smith, törenin sunucularından Chris Rock'a "Oscar" tokatı attı.

Geçtiğimiz gece düzenlenen 94. Oscar ödül töreni, sahiplerini buldu. Ancak, törende öyle bir şey oldu ki, "Oscar'ın önüne geçti" cümleleri tüm gazetelere manşet atıldı. Oyuncu Will Smith, canlı yayında karısıyla dalga geçen sunucu Chris Rock'a tokat attı. İnsanlar halen daha bunun bir şaka olup olmadığı hakkında fikir yürütmeye devam ediyor.

Oscar ödül sahipleri değil, Will Smith'in şaplağı konuşuluyor! Smith'ten sunucu Chris Rock'a tokat! Karımın adını ağzına alma!

OSCAR TOKATI

Will Smith tören anlarında hoşnut olmayan bir durumla karşı karşıya kaldı. Sunuculardan Chris Rock'ın, Will Smith'ın karısı Jada Pinkett Smith'in saçkıran (alopesi) olması sebebiyle kestirdiği saçlarla dalga geçiyordu. Devam eden rahatsız edici şaka üzerine Will Smith, karısını koruma iç güdüsüyle Rock'a "Karımın adını ağzına alma" dedi. Chris Rock, Smith'i önemsemeyip esprilerine devam edince, Smith kalktı ve aynı cümleyi bir kez daha tekrarlayarak Rock'a tokat attı.

Dizi sahnelerini aratmayan anlara Oscar tarihine kazıldı.

Oscar ödül sahipleri değil, Will Smith'in şaplağı konuşuluyor! Smith'ten sunucu Chris Rock'a tokat! Karımın adını ağzına alma!

94. OSCAR ÖDÜLLERİNİ KAZANANLAR

- En İyi Film: "CODA"

- En İyi Yönetmen: Jane Campion, "The Power of the Dog"

- En İyi Kadın Oyuncu: Jessica Chastain, "The Eyes of Tammy Faye"

- En İyi Erkek Oyuncu: Will Smith, "King Richard"

- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Ariana DeBose, "West Side Story"

- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Troy Kotsur, "CODA"

- Yabancı Dilde En İyi Film: "Drive My Car"

- En İyi Özgün Senaryo: "Belfast"

- En İyi Uyarlama Senaryo: "CODA"

- En İyi Belgesel: "Summer of Soul"

- En İyi Kısa Belgesel: "The Queen of Basketball"

- En İyi Animasyon Filmi: "Encanto"

- En İyi Sinematografi: "Dune"

- En İyi Görsel Efekt: "Dune"

- En İyi Film Montajı: "Dune"

- En İyi Film Müziği: "Dune"

- En İyi Özgün Şarkı: "No Time to Die"

- En İyi Yapım Tasarımı: "Dune"

- En İyi Kısa Film: "The Long Goodbye"

- En İyi Kısa Animasyon: "The Windshield Wiper"

- En İyi Kostüm Tasarımı: "Cruella"

- En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: "The Eyes of Tammy Faye"

Oscar ödül sahipleri değil, Will Smith'in şaplağı konuşuluyor! Smith'ten sunucu Chris Rock'a tokat! Karımın adını ağzına alma!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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