Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte merakla beklenen o isimler!

90.Oscar ödülleri bu yıl muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törende En İyi Film ödülü favori gösterilen Roma ya da Bohemian Rhapsody'e değil, sürpriz bir şekilde Green Book'a verildi. İşte Oscar 2019 ödüllerini kazananlar...

30 yıldır ilk kez sunucusuz yapılan Oscar töreninde Roma, The Favourite (Sarayın Gözdesi), Black Panther, Bohemian Rhapsody, BlacKkKlansman (Karanlıkla Karşı Karşıya) ve Green Book'un (Yeşil Rehber) da dahil olduğu 10 film “En İyi Film Ödülü İçin yarıştı.

EN İYİ FİLM

KAZANAN: Green Book

Diğer adaylar:

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Roma

A Star Is Born

Vice

EN İYİ YÖNETMEN

KAZANAN: Roma (Alfonso Cuarón)

Diğer adaylar:

BlacKkKlansman

Cold War

The Favourite

Vice

EN İYİ KADIN OYUNCU

KAZANAN: Olivia Colman (The Favourite)

Diğer adaylar

Yalitza Aparicio

Glenn Close

Lady Gaga

Melissa McCarthy

EN İYİ ERKEK OYUNCU

KAZANAN: Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Diğer adaylar:

Christian Bale

Bradley Cooper

Willem Dafoe

Viggo Mortensen

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

1- EN İYİ GÖRSEL EFEKT

KAZANAN: First Man

Diğer adaylar:

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

EN İYİ KISA FİLM

2- EN İYİ KISA FİLM

KAZANAN: Skin

Diğer adaylar:

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

3- EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

KAZANAN: Green Book

Diğer adaylar:

The Favourite

First Reformed

Roma

Vice

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

4- EN İYİ UYARLAMA SENARYO

KAZANAN: BlacKkKlansman

Diğer adaylar:

The Ballad Of Buster Scruggs

Can You Ever Forgive Me?

If Beale Street Could Talk

A Star Is Born

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

5- EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

KAZANAN: Black Panther

Diğer adaylar:

BlacKkKlansman

If Beale Street Could Talk

Isle Of Dogs

Mary Poppins Returns

EN İYİ FİLM ŞARKISI

6- EN İYİ FİLM ŞARKISI

KAZANAN: Shallow (A Star Is Born-Lady Gaga)

Diğer adaylar:

All The Stars, Black Panther

I’ll Fight, RBG

The Place Where Lost Things Go, MPR

When A Cowboy Trades His Spurs for Wings, Buster Scruggs

EN İYİ KISA ANİMASYON FİLM

1- EN İYİ KISA ANİMASYON FİLM

KAZANAN: Bao

Diğer adaylar:

Animal Behavior

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

EN İYİ ANİMASYON FİLM

2- EN İYİ ANİMASYON FİLM

KAZANAN: Spider-Man: Into the Spider-Verse

Diğer adaylar:

Isle Of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Incredibles 2

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

3- EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

KAZANAN: Mahershala Ali, Green Book

Diğer adaylar:

Adam Driver, BlacKkKlansman

Sam Elliott, A Star Is Born

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, Vice

EN İYİ KURGU

4- EN İYİ KURGU

KAZANAN: Bohemian Rhapsody

Diğer adaylar:

BlacKkKlansman

The Favourite

Green Book

Vice

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

5- YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

KAZANAN: Roma

Diğer adaylar:

Capernaum

Cold War

Never Look Away

Shoplifters

EN İYİ SES MİKSAJI

6- EN İYİ SES MİKSAJI

KAZANAN: Bohemian Rhapsody

Diğer adaylar:

Black Panther

First Man

Roma

A Star Is Born

EN İYİ SES KURGUSU

7- EN İYİ SES KURGUSU

KAZANAN: Bohemian Rhapsody

Diğer adaylar:

Black Panther

First Man

A Quiet Place

Roma

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ (GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ)

8- EN İYİ SİNEMATOGRAFİ (GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ)

KAZANAN: Roma

Diğer adaylar:

Cold War

The Favourite

Never Look Away

A Star Is Born

EN İYİ BELGESEL

9- EN İYİ BELGESEL

KAZANAN: Free Solo

Diğer adaylar:

Hale County

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

10- EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

KAZANAN: Black Panther

Diğer adaylar:

The Favourite

First Man

Mary Poppins Returns

Roma

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

KAZANAN: Regina King, If Beale Street Could Talk

Diğer adaylar:

Amy Adams, Vice

Marina de Tavira, Roma

Emma Stone, The Favourite

Rachel Weisz, The Favourite

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ

12- EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ

KAZANAN: Vice

Diğer adaylar:

Border

Mary Queen of Scots

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

KAZANAN: Black Panther

Diğer adaylar:

The Ballad Of Buster Scruggs

The Favourite

Mary Poppins Returns

Mary Queen Of Scots