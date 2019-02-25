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  3. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte merakla beklenen o isimler!

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte merakla beklenen o isimler!

90.Oscar ödülleri bu yıl muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törende En İyi Film ödülü favori gösterilen Roma ya da Bohemian Rhapsody'e değil, sürpriz bir şekilde Green Book'a verildi. İşte Oscar 2019 ödüllerini kazananlar...

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte merakla beklenen o isimler!

90.Oscar ödülleri bu yıl muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törende En İyi Film ödülü favori gösterilen Roma ya da Bohemian Rhapsody'e değil, sürpriz bir şekilde Green Book'a verildi. İşte Oscar 2019 ödüllerini kazananlar...

30 yıldır ilk kez sunucusuz yapılan Oscar töreninde Roma, The Favourite (Sarayın Gözdesi), Black Panther, Bohemian Rhapsody, BlacKkKlansman (Karanlıkla Karşı Karşıya) ve Green Book'un (Yeşil Rehber) da dahil olduğu 10 film “En İyi Film Ödülü İçin yarıştı.

EN İYİ FİLM

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KAZANAN: Green Book

Diğer adaylar:

Black Panther
BlacKkKlansman
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Roma
A Star Is Born
Vice

EN İYİ YÖNETMEN

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KAZANAN: Roma (Alfonso Cuarón)

Diğer adaylar:

BlacKkKlansman
Cold War
The Favourite
Vice

EN İYİ KADIN OYUNCU

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KAZANAN: Olivia Colman (The Favourite)

Diğer adaylar

Yalitza Aparicio
Glenn Close
Lady Gaga
Melissa McCarthy

EN İYİ ERKEK OYUNCU

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KAZANAN: Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Diğer adaylar:

Christian Bale
Bradley Cooper
Willem Dafoe
Viggo Mortensen

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

1- EN İYİ GÖRSEL EFEKT

KAZANAN: First Man

Diğer adaylar:

Avengers: Infinity War
Christopher Robin
Ready Player One
Solo: A Star Wars Story

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EN İYİ KISA FİLM

2- EN İYİ KISA FİLM

KAZANAN: Skin

Diğer adaylar:

Detainment
Fauve
Marguerite
Mother

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EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

3- EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

KAZANAN: Green Book

Diğer adaylar:

The Favourite
First Reformed
Roma
Vice

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EN İYİ UYARLAMA SENARYO

4- EN İYİ UYARLAMA SENARYO

KAZANAN: BlacKkKlansman

Diğer adaylar:

The Ballad Of Buster Scruggs
Can You Ever Forgive Me?
If Beale Street Could Talk
A Star Is Born

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EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

5- EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

KAZANAN: Black Panther

Diğer adaylar:

BlacKkKlansman
If Beale Street Could Talk
Isle Of Dogs
Mary Poppins Returns

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EN İYİ FİLM ŞARKISI

6- EN İYİ FİLM ŞARKISI

KAZANAN: Shallow (A Star Is Born-Lady Gaga)

Diğer adaylar:

All The Stars, Black Panther
I’ll Fight, RBG
The Place Where Lost Things Go, MPR
When A Cowboy Trades His Spurs for Wings, Buster Scruggs

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EN İYİ KISA ANİMASYON FİLM

1- EN İYİ KISA ANİMASYON FİLM

KAZANAN: Bao

Diğer adaylar:

Animal Behavior
Late Afternoon
One Small Step
Weekends

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EN İYİ ANİMASYON FİLM

2- EN İYİ ANİMASYON FİLM

KAZANAN: Spider-Man: Into the Spider-Verse

Diğer adaylar:

Isle Of Dogs
Mirai
Ralph Breaks the Internet
Incredibles 2

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EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

3- EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

KAZANAN: Mahershala Ali, Green Book

Diğer adaylar:

Adam Driver, BlacKkKlansman
Sam Elliott, A Star Is Born
Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?
Sam Rockwell, Vice

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EN İYİ KURGU

4- EN İYİ KURGU

KAZANAN: Bohemian Rhapsody

Diğer adaylar:

BlacKkKlansman
The Favourite
Green Book
Vice

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YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

5- YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

KAZANAN: Roma

Diğer adaylar:

Capernaum
Cold War
Never Look Away
Shoplifters

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EN İYİ SES MİKSAJI

6- EN İYİ SES MİKSAJI

KAZANAN: Bohemian Rhapsody

Diğer adaylar:

Black Panther

First Man

Roma

A Star Is Born

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EN İYİ SES KURGUSU

7- EN İYİ SES KURGUSU

KAZANAN: Bohemian Rhapsody

Diğer adaylar:

Black Panther
First Man
A Quiet Place
Roma

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EN İYİ SİNEMATOGRAFİ (GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ)

8- EN İYİ SİNEMATOGRAFİ (GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ)

KAZANAN: Roma

Diğer adaylar:

Cold War
The Favourite
Never Look Away
A Star Is Born

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EN İYİ BELGESEL

9- EN İYİ BELGESEL

KAZANAN: Free Solo

Diğer adaylar:

Hale County
Minding the Gap
Of Fathers and Sons
RBG

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EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

10- EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

KAZANAN: Black Panther

Diğer adaylar:

The Favourite
First Man
Mary Poppins Returns
Roma

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

ka-001.jpg

KAZANAN: Regina King, If Beale Street Could Talk

Diğer adaylar:

Amy Adams, Vice
Marina de Tavira, Roma
Emma Stone, The Favourite
Rachel Weisz, The Favourite

sa-003.jpg

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ

12- EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ

KAZANAN: Vice

Diğer adaylar:

Border
Mary Queen of Scots

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

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KAZANAN: Black Panther

Diğer adaylar:

The Ballad Of Buster Scruggs
The Favourite
Mary Poppins Returns
Mary Queen Of Scots

 

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