Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte merakla beklenen o isimler!
90.Oscar ödülleri bu yıl muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törende En İyi Film ödülü favori gösterilen Roma ya da Bohemian Rhapsody'e değil, sürpriz bir şekilde Green Book'a verildi. İşte Oscar 2019 ödüllerini kazananlar...
90.Oscar ödülleri bu yıl muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törende En İyi Film ödülü favori gösterilen Roma ya da Bohemian Rhapsody'e değil, sürpriz bir şekilde Green Book'a verildi. İşte Oscar 2019 ödüllerini kazananlar...
30 yıldır ilk kez sunucusuz yapılan Oscar töreninde Roma, The Favourite (Sarayın Gözdesi), Black Panther, Bohemian Rhapsody, BlacKkKlansman (Karanlıkla Karşı Karşıya) ve Green Book'un (Yeşil Rehber) da dahil olduğu 10 film “En İyi Film Ödülü İçin yarıştı.
EN İYİ FİLM
KAZANAN: Green Book
Diğer adaylar:
Black Panther
BlacKkKlansman
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Roma
A Star Is Born
Vice
EN İYİ YÖNETMEN
KAZANAN: Roma (Alfonso Cuarón)
Diğer adaylar:
BlacKkKlansman
Cold War
The Favourite
Vice
EN İYİ KADIN OYUNCU
KAZANAN: Olivia Colman (The Favourite)
Diğer adaylar
Yalitza Aparicio
Glenn Close
Lady Gaga
Melissa McCarthy
EN İYİ ERKEK OYUNCU
KAZANAN: Rami Malek (Bohemian Rhapsody)
Diğer adaylar:
Christian Bale
Bradley Cooper
Willem Dafoe
Viggo Mortensen
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
1- EN İYİ GÖRSEL EFEKT
KAZANAN: First Man
Diğer adaylar:
Avengers: Infinity War
Christopher Robin
Ready Player One
Solo: A Star Wars Story
EN İYİ KISA FİLM
2- EN İYİ KISA FİLM
KAZANAN: Skin
Diğer adaylar:
Detainment
Fauve
Marguerite
Mother
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
3- EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
KAZANAN: Green Book
Diğer adaylar:
The Favourite
First Reformed
Roma
Vice
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
4- EN İYİ UYARLAMA SENARYO
KAZANAN: BlacKkKlansman
Diğer adaylar:
The Ballad Of Buster Scruggs
Can You Ever Forgive Me?
If Beale Street Could Talk
A Star Is Born
EN İYİ FİLM MÜZİĞİ
5- EN İYİ FİLM MÜZİĞİ
KAZANAN: Black Panther
Diğer adaylar:
BlacKkKlansman
If Beale Street Could Talk
Isle Of Dogs
Mary Poppins Returns
EN İYİ FİLM ŞARKISI
6- EN İYİ FİLM ŞARKISI
KAZANAN: Shallow (A Star Is Born-Lady Gaga)
Diğer adaylar:
All The Stars, Black Panther
I’ll Fight, RBG
The Place Where Lost Things Go, MPR
When A Cowboy Trades His Spurs for Wings, Buster Scruggs
EN İYİ KISA ANİMASYON FİLM
1- EN İYİ KISA ANİMASYON FİLM
KAZANAN: Bao
Diğer adaylar:
Animal Behavior
Late Afternoon
One Small Step
Weekends
EN İYİ ANİMASYON FİLM
2- EN İYİ ANİMASYON FİLM
KAZANAN: Spider-Man: Into the Spider-Verse
Diğer adaylar:
Isle Of Dogs
Mirai
Ralph Breaks the Internet
Incredibles 2
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
3- EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
KAZANAN: Mahershala Ali, Green Book
Diğer adaylar:
Adam Driver, BlacKkKlansman
Sam Elliott, A Star Is Born
Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?
Sam Rockwell, Vice
EN İYİ KURGU
4- EN İYİ KURGU
KAZANAN: Bohemian Rhapsody
Diğer adaylar:
BlacKkKlansman
The Favourite
Green Book
Vice
YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM
5- YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM
KAZANAN: Roma
Diğer adaylar:
Capernaum
Cold War
Never Look Away
Shoplifters
EN İYİ SES MİKSAJI
6- EN İYİ SES MİKSAJI
KAZANAN: Bohemian Rhapsody
Diğer adaylar:
Black Panther
First Man
Roma
A Star Is Born
EN İYİ SES KURGUSU
7- EN İYİ SES KURGUSU
KAZANAN: Bohemian Rhapsody
Diğer adaylar:
Black Panther
First Man
A Quiet Place
Roma
EN İYİ SİNEMATOGRAFİ (GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ)
8- EN İYİ SİNEMATOGRAFİ (GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ)
KAZANAN: Roma
Diğer adaylar:
Cold War
The Favourite
Never Look Away
A Star Is Born
EN İYİ BELGESEL
9- EN İYİ BELGESEL
KAZANAN: Free Solo
Diğer adaylar:
Hale County
Minding the Gap
Of Fathers and Sons
RBG
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
10- EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
KAZANAN: Black Panther
Diğer adaylar:
The Favourite
First Man
Mary Poppins Returns
Roma
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
KAZANAN: Regina King, If Beale Street Could Talk
Diğer adaylar:
Amy Adams, Vice
Marina de Tavira, Roma
Emma Stone, The Favourite
Rachel Weisz, The Favourite
EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ
12- EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ
KAZANAN: Vice
Diğer adaylar:
Border
Mary Queen of Scots
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
KAZANAN: Black Panther
Diğer adaylar:
The Ballad Of Buster Scruggs
The Favourite
Mary Poppins Returns
Mary Queen Of Scots
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