Oscar Opazo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Opazo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Opazo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Opazo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Opazo 18 Ekim 1990 tarihinde Concón şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Şili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Óscar Mauricio Opazo Lara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Opazo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Oscar Opazo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club futbol takımında oynamaktadır. Racing Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oscar Opazo'nin Racing Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Oscar Opazo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/0scar.0pz/

Oscar Opazo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oscar Opazo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Oscar Opazo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Opazo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Wanderers

1 Temmuz 2017 yılında Colo Colo

1 Ocak 2023 yılında Racing Club

Oscar Opazo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Opazo şuan Racing Club takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Oscar Opazo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 18 numaralı formasıyla 11 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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