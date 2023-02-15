Oscar Petersson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Petersson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Petersson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Petersson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Petersson 26 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Petersson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oscar Petersson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Landskrona BoIS futbol takımında oynamaktadır. Landskrona BoIS takımına 15 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Oscar Petersson'nin Landskrona BoIS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oscar Petersson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oscar Petersson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oscar Petersson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Petersson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Malmö U19

1 Ocak 2017 yılında Halmstad U19

29 Eylül 2017 yılında Halmstads BK

15 Temmuz 2020 yılında Landskrona

Oscar Petersson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Petersson şuan Landskrona BoIS takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oscar Petersson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Malmö FF, Halmstads BK

İsveç U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 17 numaralı formasıyla 4 Ağu 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Schweden U15 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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