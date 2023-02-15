Oscar Pettersson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Pettersson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Pettersson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Pettersson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Pettersson 1 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Pettersson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oscar Pettersson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Brommapojkarna futbol takımında oynamaktadır. IF Brommapojkarna takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Oscar Pettersson'nin IF Brommapojkarna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oscar Pettersson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/oscaar06/

Oscar Pettersson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oscar Pettersson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oscar Pettersson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Pettersson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Djurgården U19

9 Ocak 2019 yılında Djurgården

4 Eylül 2020 yılında Akropolis

31 Aralık 2020 yılında Djurgården

28 Ocak 2021 yılında Akropolis

8 Ocak 2022 yılında Brommapojkarna

Oscar Pettersson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Pettersson şuan IF Brommapojkarna takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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