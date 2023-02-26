Oscar Pihela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Pihela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Oscar Pihela kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oscar Pihela ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.