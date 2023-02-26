Oscar Pihela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Pihela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oscar Pihela kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oscar Pihela ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oscar Pihela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Pihela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oscar Pihela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Pihela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Pihela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Pihela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Pihela 18 Kasım 2006 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Pihela Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oscar Pihela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kuressaare futbol takımında oynamaktadır. FC Kuressaare takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Oscar Pihela'nin FC Kuressaare ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oscar Pihela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Pihela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Levadia U17

1 Temmuz 2021 yılında FCI Levadia U21

8 Şubat 2023 yılında Kuressaare

Oscar Pihela kimdir

Oscar Pihela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Pihela şuan FC Kuressaare takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Levadia Tallinn

Oscar Pihela Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Estonya U17 takımında 15 numaralı formasıyla 26 Nisan 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Oscar Pihela nereli

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