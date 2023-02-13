Oscar Pinchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Pinchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Pinchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Pinchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Pinchi 17 Ocak 1996 tarihinde A Coruña şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Óscar Francisco García Quintela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Pinchi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Oscar Pinchi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mirandés futbol takımında oynamaktadır. CD Mirandés takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Oscar Pinchi'nin CD Mirandés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oscar Pinchi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/oscarpinchi/

Oscar Pinchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oscar Pinchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oscar Pinchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Pinchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Deportivo B

1 Temmuz 2018 yılında Atl. Madrid B

19 Temmuz 2019 yılında Extremadura

9 Eylül 2020 yılında CF Fuenlabrada

30 Haziran 2021 yılında Extremadura

19 Temmuz 2021 yılında Las Palmas

30 Ağu 2022 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2023 yılında Las Palmas

Oscar Pinchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Pinchi şuan CD Mirandés takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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