Oscar Pinto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Pinto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Pinto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Pinto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Pinto 20 Ocak 2002 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Óscar Manuel Pinto Marín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Pinto Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Oscar Pinto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Alianza Lima futbol takımında oynamaktadır. Club Alianza Lima takımına 20 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Oscar Pinto'nin Club Alianza Lima ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oscar Pinto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/oscarpinto.20/

http://www.facebook.com/oscar.pinto.9883

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Oscar Pinto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Pinto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Oscar Pinto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Pinto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında U. San Martín

20 Şubat 2020 yılında Alianza Lima

25 Şubat 2020 yılında U. San Martín

31 Aralık 2020 yılında Alianza Lima

Oscar Pinto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Pinto şuan Club Alianza Lima takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Oscar Pinto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru U20 takımında 18 numaralı formasıyla 12 Aralık 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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