Oscar Piris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Piris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Piris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Piris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Piris 6 Haziran 1989 tarihinde Formosa şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Oscar Alberto Piris şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Piris Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oscar Piris, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Unión futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Unión takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oscar Piris'nin Club Atlético Unión ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oscar Piris Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oscar Piris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oscar Piris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Piris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2016 yılında CA Mitre

19 Temmuz 2018 yılında Arsenal Kyiv

23 Ocak 2019 yılında CA Torque

5 Şubat 2021 yılında Delfín SC

7 Ocak 2022 yılında Gimnasia

3 Ocak 2023 yılında CA Unión

Oscar Piris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Piris şuan Club Atlético Unión takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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