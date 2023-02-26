Oscar Quinonez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Quinonez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Quinonez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Quinonez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Quinonez 19 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Óscar Esteban Quiñónez Mendoza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Quinonez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BM SOCCER yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orense SC futbol takımında oynamaktadır. Orense SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oscar Quinonez'nin Orense SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oscar Quinonez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Quinonez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oscar Quinonez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Quinonez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Orense SC B

1 Ağustos 2020 yılında Baldor Bermeo

31 Aralık 2020 yılında Orense SC B

1 Temmuz 2021 yılında Orense

Oscar Quinonez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Quinonez şuan Orense SC takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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