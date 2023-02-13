Oscar Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Rodriguez 28 Haziran 1998 tarihinde Talavera de la Reina şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Óscar Rodríguez Arnaiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Rodriguez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RR-Soccer Management Agency yapmaktadır. Oscar Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oscar Rodriguez'nin Celta Vigo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oscar Rodriguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/oscar_rodri10/

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Oscar Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oscar Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Oscar Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2017 yılında RM Kastilya

1 Temmuz 2018 yılında Real

13 Ağu 2018 yılında CD Leganés

20 Temmuz 2020 yılında Real

29 Ağu 2020 yılında Sevilla

17 Ocak 2022 yılında Getafe

30 Haziran 2022 yılında Sevilla

8 Temmuz 2022 yılında Celta Vigo

30 Haziran 2023 yılında Sevilla

Oscar Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Rodriguez şuan Celta Vigo takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oscar Rodriguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Los Navalmorales (2006-2009)

İspanya takımında 18 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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