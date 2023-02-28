Oscar Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Romero 6 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Óscar Rigoberto Romero Adorno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Romero Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Ameliano futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Ameliano takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Oscar Romero'nin Sportivo Ameliano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oscar Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oscar Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında CS Ameliano

Oscar Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Romero şuan Sportivo Ameliano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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