Oscar Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Ruiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oscar Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oscar Ruiz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oscar Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Ruiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oscar Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Ruiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Ruiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Ruiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Ruiz 14 Mayıs 1991 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Óscar Ramón Ruiz Roa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Ruiz Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RMC SPORTS yapmaktadır. Oscar Ruiz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tacuary Football Club futbol takımında oynamaktadır. Tacuary Football Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oscar Ruiz'nin Tacuary Football Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oscar Ruiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Ruiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Oscar Ruiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Ruiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Haziran 2015 yılında Luqueño

31 Aralık 2015 yılında Libertad

20 Ocak 2016 yılında CD Capiatá

26 Aralık 2016 yılında Cerro Porteño

8 Nisan 2021 yılında EC Bahia

1 Nisan 2022 yılında Juventude

31 Aralık 2022 yılında EC Bahia

1 Ocak 2023 yılında Tacuary FBC

Oscar Ruiz kimdir

Oscar Ruiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Ruiz şuan Tacuary Football Club takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Oscar Ruiz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Paraguay takımında 11 numaralı formasıyla 19 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Oscar Ruiz nereli

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