Oscar Schwartau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Schwartau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Schwartau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Schwartau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Schwartau 17 Mayıs 2006 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Schwartau Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oscar Schwartau, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bröndby IF futbol takımında oynamaktadır. Bröndby IF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oscar Schwartau'nin Bröndby IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Oscar Schwartau Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Schwartau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oscar Schwartau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Schwartau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Bröndby IF U17

1 Ocak 2022 yılında Bröndby IF U19

1 Temmuz 2022 yılında Bröndby IF

Oscar Schwartau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Schwartau şuan Bröndby IF takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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