Oscar Sielva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Sielva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Sielva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Sielva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Sielva 6 Ağu 1991 tarihinde Olot şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Óscar Sielva Moreno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Sielva Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IGdreamsfootball yapmaktadır. Oscar Sielva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Huesca futbol takımında oynamaktadır. SD Huesca takımına 5 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Oscar Sielva'nin SD Huesca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oscar Sielva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oscar Sielva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Oscar Sielva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Sielva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Esp. Juvenil A

1 Haziran 2009 yılında RCD Espanyol B

1 Temmuz 2009 yılında FC Cartagena

31 Aralık 2009 yılında RCD Espanyol B

1 Kasım 2011 yılında A. Malagueño

1 Temmuz 2013 yılında Swansea U21

1 Temmuz 2014 yılında UE Olot

27 Temmuz 2015 yılında Marbella FC

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında Somozas

26 Temmuz 2017 yılında Bouzas

1 Temmuz 2018 yılında Ponferradina

1 Temmuz 2021 yılında Eibar

5 Ağu 2022 yılında SD Huesca

30 Haziran 2023 yılında Eibar

Oscar Sielva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Sielva şuan SD Huesca takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oscar Sielva Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

EF La Garrotxa

İspanya U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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