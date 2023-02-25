Oscar Taty Maritu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Taty Maritu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oscar Taty Maritu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oscar Taty Maritu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Oscar Taty Maritu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Taty Maritu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oscar Taty Maritu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Taty Maritu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Taty Maritu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Taty Maritu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Taty Maritu 17 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kongo DC uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Taty Maritu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gerasimos Zapatinas yapmaktadır. Oscar Taty Maritu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cangzhou Mighty Lions futbol takımında oynamaktadır. Cangzhou Mighty Lions takımına 17 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Oscar Taty Maritu'nin Cangzhou Mighty Lions ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oscar Taty Maritu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Taty Maritu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Oscar Taty Maritu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Taty Maritu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Saint Eloi

1 Aralık 2016 yılında New Jack

1 Ocak 2017 yılında Shark XI

1 Haziran 2017 yılında New Jack

11 Temmuz 2018 yılında YB Funde

27 Şubat 2019 yılında SX Chang'an At.

17 Şubat 2020 yılında SJZ Ever Bright

Oscar Taty Maritu kimdir

Oscar Taty Maritu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Taty Maritu şuan Cangzhou Mighty Lions takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Oscar Taty Maritu nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Yuefeng Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuefeng Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yuefeng Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuefeng Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdukodir Khusanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdukodir Khusanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdukodir Khusanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdukodir Khusanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bingliang Yan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bingliang Yan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bingliang Yan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bingliang Yan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stanislav Kleshchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Kleshchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stanislav Kleshchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Kleshchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi