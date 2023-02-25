Oscar Taty Maritu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Taty Maritu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Taty Maritu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Taty Maritu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Taty Maritu 17 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Taty Maritu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gerasimos Zapatinas yapmaktadır. Oscar Taty Maritu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cangzhou Mighty Lions futbol takımında oynamaktadır. Cangzhou Mighty Lions takımına 17 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Oscar Taty Maritu'nin Cangzhou Mighty Lions ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oscar Taty Maritu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Taty Maritu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Oscar Taty Maritu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Taty Maritu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Saint Eloi

1 Aralık 2016 yılında New Jack

1 Ocak 2017 yılında Shark XI

1 Haziran 2017 yılında New Jack

11 Temmuz 2018 yılında YB Funde

27 Şubat 2019 yılında SX Chang'an At.

17 Şubat 2020 yılında SJZ Ever Bright

Oscar Taty Maritu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Taty Maritu şuan Cangzhou Mighty Lions takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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