Oscar Toledo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Toledo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Toledo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Toledo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Toledo 6 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Toledo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guaireña FC futbol takımında oynamaktadır. Guaireña FC takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Oscar Toledo'nin Guaireña FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oscar Toledo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Toledo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oscar Toledo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Toledo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Guaireña FC

Oscar Toledo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Toledo şuan Guaireña FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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