Oscar Trejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Trejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Trejo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Trejo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Trejo 26 Nisan 1988 tarihinde Santiago del Estero şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Óscar Guido Trejo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Trejo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven Talent Group yapmaktadır. Oscar Trejo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rayo Vallecano futbol takımında oynamaktadır. Rayo Vallecano takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Oscar Trejo'nin Rayo Vallecano ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oscar Trejo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/oscar8trejo

http://www.instagram.com/oscar8trejo/

Haberin Devamı

Oscar Trejo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oscar Trejo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Oscar Trejo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Trejo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Boca Juniors

31 Ocak 2007 yılında Mallorca

25 Ağu 2009 yılında Elche CF

30 Haziran 2010 yılında Mallorca

16 Ağu 2010 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2011 yılında Mallorca

1 Temmuz 2011 yılında Sporting Gijón

19 Temmuz 2013 yılında Toulouse

1 Temmuz 2017 yılında Rayo Vallecano

Oscar Trejo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Trejo şuan Rayo Vallecano takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.