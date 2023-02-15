Oscar Uddenas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Uddenas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Uddenas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Uddenas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Uddenas 17 Ağu 2002 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fredrik Oscar Olle Uddenäs şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Uddenas Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA yapmaktadır. Oscar Uddenas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Häcken futbol takımında oynamaktadır. BK Häcken takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Oscar Uddenas'nin BK Häcken ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Oscar Uddenas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oscar Uddenas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Oscar Uddenas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Uddenas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2019 yılında SPAL U19

28 Ağu 2020 yılında Värnamo

8 Ocak 2022 yılında Häcken

Oscar Uddenas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Uddenas şuan BK Häcken takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oscar Uddenas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

GIF Nike (-2012), Malmö FF (2012-2019), SPAL (2019-2020), IFK Värnamo (2020)

İsveç U21 takımında 7 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 20 numaralı formasıyla 18 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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