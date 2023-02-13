Oscar Urena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Urena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Urena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Urena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Urena 31 Mayıs 2003 tarihinde Figueres şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen İspanya,Dominik Cumhuriyeti uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Óscar Ureña García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Urena Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MagicPlayers yapmaktadır. Oscar Urena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cartagena futbol takımında oynamaktadır. FC Cartagena takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oscar Urena'nin FC Cartagena ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oscar Urena Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oscar Urena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oscar Urena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Urena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Girona FC B

1 Temmuz 2022 yılında Girona FC

16 Ocak 2023 yılında FC Cartagena

30 Haziran 2023 yılında Girona FC

Oscar Urena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Urena şuan FC Cartagena takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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