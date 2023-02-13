Oscar Valentin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Valentin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Valentin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Valentin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Valentin 20 Ağu 1994 tarihinde Ajofrín şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Óscar Valentín Martín Luengo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Valentin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Oscar Valentin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rayo Vallecano futbol takımında oynamaktadır. Rayo Vallecano takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Oscar Valentin'nin Rayo Vallecano ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Oscar Valentin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/OscarValentin94

http://www.instagram.com/oscarvalentin94/

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Oscar Valentin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oscar Valentin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Oscar Valentin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Valentin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Alcobendas

1 Temmuz 2014 yılında Rayo B

1 Ağu 2014 yılında Alcobendas

30 Haziran 2015 yılında Rayo B

1 Temmuz 2016 yılında Alcobendas

1 Temmuz 2017 yılında R. Majadahonda

1 Temmuz 2019 yılında Rayo Vallecano

Oscar Valentin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Valentin şuan Rayo Vallecano takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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