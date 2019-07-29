Oscar ve Zakarya Denizlispor’da

Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, Oscar Estupinan ve Zakarya Bergdich'i Denizli'ye getirdi. Oscar'ı 1 yıllığına kiralayan yeşil-siyahlılar, Zakarya ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz gün Bakary Sako transferini açıklayan Yukatel Denizlispor, bugün 2 transfer daha gerçekleştirdi. Yeşil-siyahlı kulüp, 23 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Oscar Eduardo Estupinan'ı Vitoria Guimaraes'den 1 yıllığına kiraladı. Kolombiyalı santrafor son olarak Barcelona SC Guayaquil'de oynadı. Denizlispor, Fas asıllı Fransız oyuncu Zakarya Bergdich ile de 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sol bek Bergdich, son olarak Belenenses'de forma giydi.

İmza törenine, Yukatel Denizlispor Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan ve Sportif Direktör Burak Özsaraç katıldı. Futbolcular, Kulüp tesislerinde atılan imzaların ardından Denizli Atatürk Stadyumuna geçerek Kulüp Başkanı Ali Çetin ile bir araya geldi.

Kaynak: İHA