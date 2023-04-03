Oscar Villegas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Villegas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Villegas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Oscar Villegas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Oscar Villegas 27 Ekim 2003 tarihinde Hermosillo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Óscar Andrés Villegas Romero şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Oscar Villegas Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Tijuana U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana U20 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oscar Villegas'nin Club Tijuana U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Oscar Villegas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Oscar Villegas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Tijuana U17
1 Temmuz 2022 yılında Tijuana U20
Oscar Villegas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Oscar Villegas şuan Club Tijuana U20 takımında oynamakta ve 208 numaralı formayı giymektedir.
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