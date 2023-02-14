Oscar Whalley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Whalley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Whalley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Whalley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Whalley 29 Mart 1994 tarihinde Zaragoza şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İspanya,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Óscar Alexander Whalley Guardado şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Whalley Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AC Talent yapmaktadır. Oscar Whalley, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Lugo futbol takımında oynamaktadır. CD Lugo takımına 25 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oscar Whalley'nin CD Lugo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oscar Whalley Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oscar Whalley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Oscar Whalley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Whalley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Real Zaragoza B

1 Temmuz 2014 yılında Real Zaragoza

10 Temmuz 2015 yılında SD Huesca

30 Haziran 2016 yılında Real Zaragoza

8 Ağu 2016 yılında Sporting Gijón

1 Temmuz 2018 yılında Aarhus GF

13 Ağu 2019 yılında OFI Girit

3 Eylül 2020 yılında Castellón

25 Temmuz 2021 yılında CD Lugo

Oscar Whalley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Whalley şuan CD Lugo takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.