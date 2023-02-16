Oscar Wiklof kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Wiklof Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Wiklof adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Wiklof Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Wiklof 29 Ocak 2003 tarihinde Mariehamn şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Wiklof Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oscar Wiklof, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Freiburg II futbol takımında oynamaktadır. SC Freiburg II takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oscar Wiklof'nin SC Freiburg II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oscar Wiklof Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Wiklof isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oscar Wiklof Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Wiklof futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında IFK Mariehamn

17 Temmuz 2022 yılında SC Freiburg II

Oscar Wiklof Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Wiklof şuan SC Freiburg II takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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