Oscar Zambrano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Zambrano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Zambrano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Zambrano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Zambrano 20 Nisan 2004 tarihinde Santo Domingo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Óscar Steven Zambrano Preciado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Zambrano Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LDU Quito futbol takımında oynamaktadır. LDU Quito takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Oscar Zambrano'nin LDU Quito ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oscar Zambrano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Zambrano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oscar Zambrano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Zambrano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında LDU Quito B

1 Ocak 2022 yılında LDU Quito

Oscar Zambrano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Zambrano şuan LDU Quito takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oscar Zambrano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Colorados SC (-2015), LDU Quito (2016), CD América de Quito (2017)

Ekvador U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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