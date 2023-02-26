Osei Owusu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osei Owusu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osei Owusu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osei Owusu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osei Owusu 7 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osei Owusu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Berekum Chelsea FC futbol takımında oynamaktadır. Berekum Chelsea FC takımına - tarihinde katılmıştır. Osei Owusu'nin Berekum Chelsea FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Osei Owusu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osei Owusu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Osei Owusu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osei Owusu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osei Owusu şuan Berekum Chelsea FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.