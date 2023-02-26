Osei Yaw kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osei Yaw Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osei Yaw adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osei Yaw Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osei Yaw 7 Temmuz 1994 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osei Yaw Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Tamale United futbol takımında oynamaktadır. Real Tamale United takımına 6 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Osei Yaw'nin Real Tamale United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Osei Yaw Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osei Yaw isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Osei Yaw Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osei Yaw futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ekim 2021 yılında Real Tamale

Osei Yaw Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osei Yaw şuan Real Tamale United takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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