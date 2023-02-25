Oseni Sodiq kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oseni Sodiq Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Oseni Sodiq kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oseni Sodiq ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.