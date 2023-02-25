Oseni Sodiq kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oseni Sodiq Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oseni Sodiq adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Oseni Sodiq Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Oseni Sodiq 9 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Oseni Sodiq Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Besëlidhja futbol takımında oynamaktadır. Besëlidhja takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oseni Sodiq'nin Besëlidhja ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Oseni Sodiq Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Oseni Sodiq futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında FK Kukësi U21
31 Ağustos 2022 yılında FK Kukësi U21
31 Ocak 2023 yılında Besëlidhja
31 Ocak 2023 yılında Besëlidhja
30 Haziran 2023 yılında FK Kukësi U21
30 Haziran 2023 yılında FK Kukësi U21
Oseni Sodiq Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Oseni Sodiq şuan Besëlidhja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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