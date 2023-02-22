Oshobe Shuji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oshobe Shuji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Oshobe Shuji kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oshobe Shuji ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.