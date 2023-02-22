Oshobe Shuji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oshobe Shuji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oshobe Shuji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Oshobe Shuji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Oshobe Shuji 20 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Oshobe Shuji Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oshobe Shuji, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Oshobe Shuji'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Oshobe Shuji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Oshobe Shuji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Rivers United
1 Eylül 2021 yılında Remo Stars FC
Oshobe Shuji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Oshobe Shuji şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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