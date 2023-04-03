Oskar Annell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Annell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oskar Annell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oskar Annell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oskar Annell 15 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oskar Annell Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SportPlus yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jong KV Mechelen futbol takımında oynamaktadır. Jong KV Mechelen takımına - tarihinde katılmıştır. Oskar Annell'nin Jong KV Mechelen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oskar Annell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oskar Annell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oskar Annell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oskar Annell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oskar Annell şuan Jong KV Mechelen takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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