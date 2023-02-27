Oskar Borgthorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Borgthorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oskar Borgthorsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oskar Borgthorsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oskar Borgthorsson 15 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Óskar Borgþórsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oskar Borgthorsson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rispect Sports Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fylkir Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fylkir Reykjavík takımına 6 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Oskar Borgthorsson'nin Fylkir Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oskar Borgthorsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oskar Borgthorsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oskar Borgthorsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oskar Borgthorsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2021 yılında Fylkir

Oskar Borgthorsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oskar Borgthorsson şuan Fylkir Reykjavík takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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