Oskar Ekeberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Ekeberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oskar Ekeberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oskar Ekeberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oskar Ekeberg 29 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oskar Ekeberg Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Fola Esch futbol takımında oynamaktadır. CS Fola Esch takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oskar Ekeberg'nin CS Fola Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oskar Ekeberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oskar Ekeberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oskar Ekeberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oskar Ekeberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Sandefjord II

5 Temmuz 2022 yılında CS Fola Esch

Oskar Ekeberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oskar Ekeberg şuan CS Fola Esch takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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